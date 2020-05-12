Умер известный писатель Крылов

Писатель и политик Константин Крылов скончался в возрасте 52 лет. Об этом его жена Надежда Шалимова сообщила в своем фейсбуке.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Крылов перенес инсульт. Сегодня в полдень он скончался. В комментариях к посту Шалимовой в фейсбуке, в котором она об этом сообщила, соболезнования в данной связи высказали блогер Рустем Адагамов, художник Вася Ложкин, журналистка Екатерина Винокурова и множество других людей.

«Константин ушел из жизни, но останется в русской культуре навсегда. Он был безумно талантлив. И в жизни был на самом деле добрым отзывчивым человеком», — написал один из пользователей социальной сети.

Крылов — уроженец Москвы, выпускник национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ).

В разное время он был главным редактором газеты «Спецназ России» и Агентства политических новостей, президентом Русского общественного движения, создал Национально-демократическую партию и опубликовал ряд фантастических и публицистических произведений.