Академик РАН Сергей Колесников предположил что после появления вакцины от коронавируса россиян будут прививать по военному сценарию. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Ученый объяснил, что такой сценарий придется выбрать с учетом высокой смертности и поражаемости населения.

«В этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — отметил Колесников.

По его словам, если будет выбран такой путь, вакцинация может начаться осенью.

Если власти выберут традиционный сценарий вакцинации, препарат может появиться не раньше конца 2020-го — начала 2021 года, считает Колесников.

По его мнению, вакцина от коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, в результате привиты будут большинство россиян. При этом ученый заверил, что насильственной вакцинации не будет.