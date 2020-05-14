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Россиян предупредили о военном сценарии вакцинации 

Мария Иванова и ещё 18 12 минут назад
Академик РАН Сергей Колесников предположил что после появления вакцины от коронавируса россиян будут прививать по военному сценарию. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Ученый объяснил, что такой сценарий придется выбрать с учетом высокой смертности и поражаемости населения.
«В этом случае начнут прививать не все население, а часть «угрожающего» контингента, тех, кто работает в очагах коронавирусной инфекции, а также людей, которые имеют риски тяжелого течения болезни», — отметил Колесников.
По его словам, если будет выбран такой путь, вакцинация может начаться осенью.
Если власти выберут традиционный сценарий вакцинации, препарат может появиться не раньше конца 2020-го — начала 2021 года, считает Колесников.
По его мнению, вакцина от коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, в результате привиты будут большинство россиян. При этом ученый заверил, что насильственной вакцинации не будет.
Как писал «Рамблер», накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые вакцины от коронавируса могут появиться в России ближе к концу июля.
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Общество , Видео , Другое , Михаил Мурашко , Сергей Колесников , Минздрав РФ , РАН
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