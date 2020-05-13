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Калининградцев обязали носить маски на улице 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Калининградцев обязали носить маски на улице
Фото: РИА Новости
В Калининградской области с 14 мая усиливается масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, обязательную самоизоляцию для всех граждан, кроме пожилых и имеющих хронические заболевания, в эксклаве отменили 12 мая. В этот же день возобновили работу торговые центры и салоны красоты, правда, с существенными ограничениями. ТЦ принимают посетителей с 10.00 до 18.00 по будням. В салонах красоты и барбершопах нельзя проводить процедуры, связанные с уходом за лицом.
Однако обслуживать клиентов, заявившихся к ним без защитных изделий для лица, магазины и организации не вправе. А с завтрашнего дня жители региона должны будут носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Подобную меру глава региона Антон Алиханов анонсировал на прошлой неделе. По словам губернатора, усиление масочного режима обусловлено большим числом бессимптомных носителей COVID-19 в области.
По состоянию на 13 мая коронавирус в регионе выявили у 812 человек. 247 пациентов выздоровели, 12 скончались.
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Комментарии
Общество , Другое , Антон Алиханов , Калининградская Область
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