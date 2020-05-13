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ЕГЭ перенесли 

Алиса Селезнёва и ещё 41 25 минут назад
В России решили перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Об этом говорится на сайте Минпросвещения России.
В сообщении отмечается, что формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован, так учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.
«Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать [ЕГЭ] в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
При этом в ведомстве сообщили, что для девятиклассников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, а итоговые оценки выставят на основании годовых.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая ситуация позволит провести ЕГЭ не раньше августа
Общество , Видео , Михаил Мурашко , Сергей Кравцов , Минздрав РФ
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