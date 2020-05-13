России решили перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. Об этом говорится на сайте Минпросвещения России.

В сообщении отмечается, что формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован, так учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

«Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать [ЕГЭ] в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом в ведомстве сообщили, что для девятиклассников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, а итоговые оценки выставят на основании годовых.