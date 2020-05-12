Темпы прироста выявленных случаев COVID-19 в России начали снижаться, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова . Однако, по ее словам, сейчас к снятию ограничений готовы лишь 11 регионов страны. Список могли бы пополнить еще 11 субъектов, если бы их власти ответственнее подходили к тестированию населения и коечному фонду. При этом анализы на наличие в организме коронавирусной инфекции, по мнению вице-премьера, нужно будет брать и после ослабления ограничительных мер.

В России зафиксировано снижение темпов прироста новых выявленных случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19.

По ее словам, к 11 мая темп прироста снизился почти в пять раз в сравнении с прошлыми периодами заболеваемости COVID-19 в нашей стране.

«В России сейчас фиксируется тенденция к снижению темпов прироста, это снижение составило 4,9 раза за прошедший период. И по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — сообщила она.

Наблюдается и снижение доли страдающих от вызванной коронавирусом пневмонии, отметила чиновница. По ее словам, это и стало причиной низкой смертности среди больных COVID-19 в России.

«Также я бы хотела отметить, что снижение удельного веса пневмоний — с 25% до 20,6% в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до госпитализации практически в девять раз, а также темпов приростов — то, что я уже сказала, в 2,6 раза — позволили иметь достаточно низкие показатели летальности в РФ, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом», — пояснила Голикова.

Она добавила, что коэффициент распространения инфекции в России к 11 мая равен 1 — этот показатель вычисляется сложением среднего числа людей, которым передает инфекцию один больной до его изоляции, свободного коечного фонда и охвата тестированием. Тем не менее вышеупомянутый коэффициент серьезно разнится в регионах.

Голикова отметила, что в 66 регионах страны зафиксированы высокие показатели тестирования, но останавливаться на этом нельзя. «Сегодня мы уже проводим 5,6 миллиона исследований. И, мне кажется, что на стадии ослабления ограничительных мер нельзя ослаблять это направление», — заявила вице-премьер.

Коечный фонд всей страны был увеличен на 38,6%, сообщила вице-премьер РФ. По данным Минздрава РФ, всего в России сейчас насчитывается 127 тыс. коек для пациентов с COVID-19 — 41,3% из них не заняты, отметила Голикова.

Подводя итоги, чиновница заявила, что только 11 из 85 регионов РФ могут приступать к снятию ограничительных мер — им разрешается выходить из данного режима даже не с первого этапа, а сразу со второго.

«Хотела бы вернуться к 11 мая. Если бы сегодня субъекты РФ принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11», — сказала вице-премьер страны.

Эта возможность распространялась бы более, чем на 20 регионов, если бы их власти обеспечили достаточное количество больничных коек для людей с подтвержденным коронавирусом и увеличили бы охват тестированием.

«Сегодня 22 региона в дополнение к этим 11 могли бы вступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 на 100 тыс. населения, могли бы исполняться. Это достижимые показатели, и они всегда могут при определенном дополнении своих мероприятий их нарастить и обеспечить стратегию выхода из ограничительных мероприятий», — добавила Голикова.

Она подчеркнула, что, прежде всего, власти и жители регионов, мечтающие о снятии ограничений, должны соблюдать эпидемиологические меры безопасности.