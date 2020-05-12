Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что сильный и длительный иммунитет к новому коронавирусу формируется только у семи-восьми процентов переболевших. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой», — отметила Баранова.

Биолог объяснила, что люди, перенесшие коронавирус не очень тяжело (к примеру, с температурой и кашлем), справились с инфекцией с помощью интерферонов, которые вырабатываются в организме в ответ на вирус.

«В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19», — отметила Баранова.

По ее словам, переболевших без антител тоже семь-восемь процентов.

У остальных переболевших возникает иммунитет к коронавирусу разной силы. Как минимум у 40 процентов из них он довольно слабый. У некоторых уровень антител серьезно падает в течение месяца после выздоровления.

При этом у людей старшего поколения, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, иммунитет прочнее.

Как писал «Рамблер», доктор медицинских наук, иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов ранее предупреждал, что гарантий создания действующей вакцины от коронавируса нет. По его словам, создать вакцину удастся только в том случае, если будет доказано, что после болезни у людей формируется длительный иммунитет.