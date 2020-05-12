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Биолог рассказала о «супер-людях» с иммунитетом к коронавирусу 

Мария Иванова 1 час назад
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что сильный и длительный иммунитет к новому коронавирусу формируется только у семи-восьми процентов переболевших. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас есть супер-люди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других людей конвалесцентной плазмой», — отметила Баранова.
Биолог объяснила, что люди, перенесшие коронавирус не очень тяжело (к примеру, с температурой и кашлем), справились с инфекцией с помощью интерферонов, которые вырабатываются в организме в ответ на вирус.
«В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19», — отметила Баранова.
По ее словам, переболевших без антител тоже семь-восемь процентов.
У остальных переболевших возникает иммунитет к коронавирусу разной силы. Как минимум у 40 процентов из них он довольно слабый. У некоторых уровень антител серьезно падает в течение месяца после выздоровления.
При этом у людей старшего поколения, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, иммунитет прочнее.
Как писал «Рамблер», доктор медицинских наук, иммунолог и вирусолог Владислав Жемчугов ранее предупреждал, что гарантий создания действующей вакцины от коронавируса нет. По его словам, создать вакцину удастся только в том случае, если будет доказано, что после болезни у людей формируется длительный иммунитет.
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Общество , Видео , Джордж Мейсон
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