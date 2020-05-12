Парфенов выступит с новой программой

Онлайн-кинотеатр Okko 12 мая покажет сразу три новинки: анимационный фильм «Викинг Вик» для маленьких зрителей, сборник короткого метра Каннского кинофестиваля 2019 года и мини-сериал HBO «Я знаю, что это правда» по одноименному роману Уолли Лэмба с Марком Руффало в главной роли. Показ сериала стартовал в Okko 11 мая.

14:00, в онлайн-кинотеатре будет показано продолжение нового ретроспективного проекта 16:00 — сеанс для юных зрителей: Днем, в, в онлайн-кинотеатре будет показано продолжение нового ретроспективного проекта Леонида Парфенова . Журналист вспомнит о важнейших событиях 2007 года. В— сеанс для юных зрителей: премьера анимационного фильма «Викинг Вик» о захватывающем путешествии юного викинга в Асгард.

19:00, Okko покажет сборник лучших короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля 2019 года 21:00 фронтмен группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов прочтет мордовскую сказку 22:00 зрителей ждет премьера сериала HBO «Я знаю, что это правда» по одноименному роману Уолли Лэмба. Марк Руффало исполнил в сериале сразу две роли: Доминика Бердси и его брата-близнеца Томаса, страдающего шизофренией. Сериал доступен в подписке «Амедиатека». Вечером, в, Okko покажет сборник лучших короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля 2019 года «Канны 2019. Короткий метр». фронтмен группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов прочтет мордовскую сказку «Дочка с веретёнцем». Основная мысль сказки проста: на земле не должно быть места страданиям и бедности, зло и обман должны быть наказаны. Взрителей ждет премьера сериала HBO «Я знаю, что это правда» по одноименному роману Уолли Лэмба. Марк Руффало исполнил в сериале сразу две роли: Доминика Бердси и его брата-близнеца Томаса, страдающего шизофренией. Сериал доступен в подписке «Амедиатека».

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