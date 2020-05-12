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Окко порадует новым Парфеновым, фитнесом против вируса и короткометражками из Канн 

Вероника Полынина 5 часов назад
Парфенов выступит с новой программой
Фото: ТАСС
Онлайн-кинотеатр Okko 12 мая покажет сразу три новинки: анимационный фильм «Викинг Вик» для маленьких зрителей, сборник короткого метра Каннского кинофестиваля 2019 года и мини-сериал HBO «Я знаю, что это правда» по одноименному роману Уолли Лэмба с Марком Руффало в главной роли. Показ сериала стартовал в Okko 11 мая.
Утром, в 9:00, Okko предлагает заняться тренировкой Mobility в рамках проекта «Фитнес против вируса». Тренировка направлена на улучшение мобильности суставов, вытяжение позвоночника, укрепление мышц кора и улучшение общего физического состояния. В 12:00 продолжаем готовить дома с Novikov School. На этот раз Яна Першина приготовит драники с лососем.
Днем, в 14:00, в онлайн-кинотеатре будет показано продолжение нового ретроспективного проекта Леонида Парфенова. Журналист вспомнит о важнейших событиях 2007 года. В 16:00 — сеанс для юных зрителей: премьера анимационного фильма «Викинг Вик» о захватывающем путешествии юного викинга в Асгард.
Вечером, в 19:00, Okko покажет сборник лучших короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля 2019 года «Канны 2019. Короткий метр». В 21:00 фронтмен группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов прочтет мордовскую сказку «Дочка с веретёнцем». Основная мысль сказки проста: на земле не должно быть места страданиям и бедности, зло и обман должны быть наказаны. В 22:00 зрителей ждет премьера сериала HBO «Я знаю, что это правда» по одноименному роману Уолли Лэмба. Марк Руффало исполнил в сериале сразу две роли: Доминика Бердси и его брата-близнеца Томаса, страдающего шизофренией. Сериал доступен в подписке «Амедиатека».
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.
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Комментарии 5
Общество , Марк Руффало , Леонид Парфенов , Канны
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