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Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000 

RT на русском и ещё 24 1 час назад
Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000
Фото: Reuters
В Приморском крае заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 1007 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Как сообщили в региональном оперативном штабе, всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 1007 жителей края», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедшие сутки выявлено 52 новых случая инфицирования COVID-19.
«14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжёлом состоянии из-за коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжёлых — 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями — у 24 пациентов», — добавили в пресс-службе краевого правительства.
Ранее власти Приморского края продлили действие ограничительных мер в регионе до 31 мая включительно в связи с ситуацией с распространением коронавируса
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Общество , Другое , Продлить жизнь , Приморский Край
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