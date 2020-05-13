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В Самарской области женщину оштрафовали за фейк о COVID-19 

News.ru и ещё 45 56 минут назад
Россиянку оштрафовали за фейк о COVID-19
Фото: pixabay.com
Жительницу Самарской области оштрафовали за ложную информацию о больных коронавирусом. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Женщина является администратором в новостной группе. 24 марта 2020 года она опубликовала комментарий от имени главврача одной из больниц Новокуйбышевска. Якобы в городе выявили заразившегося коронавирусной инфекцией, — цитирует облглавк портал 63.ru.
При этом на тот момент в Новокуйбышевске заразившихся COVID-19 не было, а главный врач не разрешал публиковать его слова. После этого сообщение в группе признали фейком.
В отношении 32-летней женщины возбудили дело об административном правонарушении за распространение в СМИ недостоверной информации. Жительница Самарской области признала вину и опубликовала опровержение. Суд постановил, что она должна выплатить штраф в размере 15 000 рублей.
Как писал NEWS.ru, в Госдуме ждут объяснений от FT в связи со статьёй о жертвах COVID-19 в РФ.
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Общество , Коронавирус , Госдума , Новокуйбышевск , Самарская Область
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