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Умер известный советский мультипликатор 

Майк Габриелян и ещё 5 29 минут назад
Умер известный советский мультипликатор
Фото: кадр из мультфильма
Мультипликатор Борис Савин умер в возрасте 83 лет. О смерти художника сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
«Умер Борис Савин — легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объемных персонажей «Экрана»… Он успел и на "Союзмультфильме" поработать с Норштейном, Дегтяревым, Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни», — написал в соцсетях Капков.
Борис Савин — создатель кукольных мультфильмов, любимых несколькими поколениями советских людей, россиян. Среди них «Шапокляк», «Чертенок №13», «Дядя Федор, пес и кот», «Волшебник Изумрудного города», «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Как старик корову продавал», «Падал прошлогодний снег» и многие другие.
Художник родился в 1936 году. Учился в МИСИ им. Куйбышева, МГХИ им. Сурикова. Работал аниматором на студиях «Союзмультфильм», «Мульттелефильм», ТО «Экран», «Хилос» (Дрезден, 1995-97).
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Общество , Другое , Сергей Капков
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