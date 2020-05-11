Умер известный советский мультипликатор 

Все новости на карте

Мультипликатор Борис Савин умер в возрасте 83 лет. О смерти художника сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков

«Умер Борис Савин — легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объемных персонажей «Экрана»… Он успел и на "Союзмультфильме" поработать с Норштейном, Дегтяревым, Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Он умер 9 мая после тяжелейшей болезни», — написал в соцсетях Капков.

Борис Савин — создатель кукольных мультфильмов, любимых несколькими поколениями советских людей, россиян. Среди них «Шапокляк», «Чертенок №13», «Дядя Федор, пес и кот», «Волшебник Изумрудного города», «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Как старик корову продавал», «Падал прошлогодний снег» и многие другие.

Художник родился в 1936 году. Учился в МИСИ им. Куйбышева, МГХИ им. Сурикова. Работал аниматором на студиях «Союзмультфильм», «Мульттелефильм», ТО «Экран», «Хилос» (Дрезден, 1995-97).