Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В первом регионе РФ отменили режим самоизоляции 

Майк Габриелян 49 минут назад
В первом регионе РФ отменили режим самоизоляции
Фото: РИА Новости
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил в соцсети, что отменяет обязательный режим самоизоляции.
«Друзья, с завтрашнего дня режим самоизоляции перестаёт быть обязательным для всех, кроме людей из особой группы риска — старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями», — написал чиновник.
Губернатор также разрешил посещение спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
По его словам, есть обязательное требование: необходимо носить маску на улице, в транспорте, на работе, в магазине и других общественных местах.
«Для тех, кто не может купить маски, мы организовали их бесплатную выдачу в приёмных партии «Единая Россия». Также волонтёры партийного центра будут раздавать маски на улицах. Всего по области будет более 70 точек», — пообещал Чибис.
Ранее «Рамблер» сообщал, что согласно соцопросу россияне считают правильным разрешить прогулки и занятия спортом с 12 мая.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
Комментарии 181
Общество , Андрей Чибис , Единая Россия , Мурманская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Организаторов массовой «вечеринки» в Подмосковье доставили в полицию
Клип Little Big в трендах YouTube в 26 странах мира
Клип Little Big в трендах YouTube в 26 странах мира
Тимати поздравил американцев с взятием Рейхстага
Тимати поздравил американцев с взятием Рейхстага
Коронавирус вернулся в Ухань
Коронавирус вернулся в Ухань
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
Видео
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение