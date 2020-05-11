В первом регионе РФ отменили режим самоизоляции 

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«Друзья, с завтрашнего дня режим самоизоляции перестаёт быть обязательным для всех, кроме людей из особой группы риска — старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями», — написал чиновник.

Губернатор также разрешил посещение спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.

По его словам, есть обязательное требование: необходимо носить маску на улице, в транспорте, на работе, в магазине и других общественных местах.

«Для тех, кто не может купить маски, мы организовали их бесплатную выдачу в приёмных партии «Единая Россия». Также волонтёры партийного центра будут раздавать маски на улицах. Всего по области будет более 70 точек», — пообещал Чибис.