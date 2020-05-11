Пациентка больницы пожаловалась на 25 макарон

Пациентка челябинской COVID-больницы пожаловалась, что больных морят голодом и дают на обед всего 25 макарон. В подтверждение она сфотографировала тарелку с едой и опубликовала снимок в соцсетях.
«Вот такими обедами кормят в терапевтическом отделении горбольницы №8. Мы насчитали около 25 макарон в тарелке. Как этим можно наесться? Просим ответить минздрав Челябинской области», — написала жалобщица.
Она предположила, что такие скудные обеды могут привести лечащихся людей «сразу в другое отделение», видимо, имея в виду морг.
Руководители больницы не нашли ничего странного в обедах «с 25 макаронами».
В пресс-службе медучреждения заявили, что «питание организовано в соответствии с нормативами минздрава», передает Znak.
«Советом по лечебному питанию больницы утверждено дифференцированное семидневное меню с учетом стандартных диет, — сообщили в клинике.
Там отметили, что питание сбалансировано по белкам, жирам и углеводами. Кроме того, в больнице есть врач-диетолог.
Городская клиническая больница №8 Челябинска является "антикоронавирусной". Её инфекционное отделение превратили в стационар для помощи пациентам с COVID-19.
Ранее «Рамблер» сообщал, что все больше граждан РФ начинает экономить на еде. В начале мая об экономии на продуктах рассказали 44% россиян, а на старте режима самоизоляции таких насчитывалось лишь 28%.