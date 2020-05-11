Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пациентка больницы пожаловалась на обед из 25 макарон 

Майк Габриелян 1 час назад
Пациентка больницы пожаловалась на 25 макарон
Фото: Вконтакте
Пациентка челябинской COVID-больницы пожаловалась, что больных морят голодом и дают на обед всего 25 макарон. В подтверждение она сфотографировала тарелку с едой и опубликовала снимок в соцсетях.
«Вот такими обедами кормят в терапевтическом отделении горбольницы №8. Мы насчитали около 25 макарон в тарелке. Как этим можно наесться? Просим ответить минздрав Челябинской области», — написала жалобщица.
Она предположила, что такие скудные обеды могут привести лечащихся людей «сразу в другое отделение», видимо, имея в виду морг.
Руководители больницы не нашли ничего странного в обедах «с 25 макаронами».
В пресс-службе медучреждения заявили, что «питание организовано в соответствии с нормативами минздрава», передает Znak.
«Советом по лечебному питанию больницы утверждено дифференцированное семидневное меню с учетом стандартных диет, — сообщили в клинике.
Там отметили, что питание сбалансировано по белкам, жирам и углеводами. Кроме того, в больнице есть врач-диетолог.
Городская клиническая больница №8 Челябинска является "антикоронавирусной". Её инфекционное отделение превратили в стационар для помощи пациентам с COVID-19.
Ранее «Рамблер» сообщал, что все больше граждан РФ начинает экономить на еде. В начале мая об экономии на продуктах рассказали 44% россиян, а на старте режима самоизоляции таких насчитывалось лишь 28%.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
Комментарии 96
Общество , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Появились подробности убийства в Москве
Появились подробности убийства в Москве
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Германия может разделить судьбу России
Германия может разделить судьбу России
Видео
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение