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Снимать ограничения разрешили 33 регионам России 

Lenta.ru и ещё 59 1 час назад
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Фото: РИА Новости
Начать снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, смогут 33 российских региона, причем 11 из них готовы сделать это в любое время. Такую информацию на совещании с участием президента страны Владимира Путина озвучила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Остальные 22 региона должны вначале увеличить коечный фонд до необходимого уровня и нарастить охват тестирования. Голикова не уточнила, какие регионы готовы лучше других.
По ее словам, в среднем коэффициент распространения коронавируса (количество людей, которое заражает один инфицированный) в России составляет единицу, но сильно различается в регионах.
По ее словам, смертность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем общемировой показатель, и в целом темп прироста числа зараженных в России снижается.
Перед началом совещания Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней на федеральном уровне с 12 мая. Однако главы регионов имеют полномочия либо отменять его, либо продлевать, в том числе устанавливая новые ограничения.
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Общество , Татьяна Голикова , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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