Названо условие открытия летом российских курортов

Летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, некоторые регионы РФ будут принимать решения о том, чтобы постепенно снимать ограничения.
"И тогда наши граждане смогут поехать [на отдых]. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян. Так что будем надеяться, что граждане будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения еще немного для того, чтобы мы все могли отдохнуть в нашей любимой стране", — сказал Чернышенко, отвечая на вопрос, когда может начаться летний туристический сезон в РФ.