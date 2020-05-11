Названо условие открытия летом российских курортов

Летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за пандемии коронавируса ограничения. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

По его словам, как только появится тенденция к снижению заболеваемости, возможно, некоторые регионы РФ будут принимать решения о том, чтобы постепенно снимать ограничения.