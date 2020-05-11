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За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба. Это новый рекорд по числу заболевших за сутки в РФ.

Общее число заболевших достигло 221 344 человек.

Случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. На первом месте по числу выявленных случаев находится Москва — 6 169. За ней следует Московская область с 1 079 зараженными, Санкт-Петербург (307), Нижегородская область (291) и Смоленская область (164).

Почти у половины новых инфицированных (5 417) болезнь протекает бессимптомно.

За сутки скончались 94 пациента. За весь период в России с коронавирусом умерли 2 009 человек.

Число выздоровевших увеличилось на 5 495 человек и достигло 39 801 человека.

Как сообщал «Рамблер», накануне, 10 мая, в России было выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусной инфекцией.