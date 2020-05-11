Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РФ вновь выявили более 11000 случаев COVID-19 за сутки 

Вероника Полынина 51 минуту назад
За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба. Это новый рекорд по числу заболевших за сутки в РФ.
Общее число заболевших достигло 221 344 человек.
Случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. На первом месте по числу выявленных случаев находится Москва — 6 169. За ней следует Московская область с 1 079 зараженными, Санкт-Петербург (307), Нижегородская область (291) и Смоленская область (164).
Почти у половины новых инфицированных (5 417) болезнь протекает бессимптомно.
За сутки скончались 94 пациента. За весь период в России с коронавирусом умерли 2 009 человек.
Число выздоровевших увеличилось на 5 495 человек и достигло 39 801 человека.
Как сообщал «Рамблер», накануне, 10 мая, в России было выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Общество , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу
Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
Названа причина взрыва российского бака в космосе
Названа причина взрыва российского бака в космосе
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Видео
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение