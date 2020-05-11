Дочь Пескова призвала дать отпор США

Естественно, в зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой лишённой точности науки форму, выгодную ей самой. Естественно, это присутствует в любой стране, и мы не исключение. Другое дело — насколько это выходит за рамки и начинает перекраивать мировую историю, — говорится в её сообщении, которое она разместила на своей странице в Instagram.
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Лично я проблемой считаю не выходки кого бы там ни было (в данном случае речь о просто уже смешном твите Белого Дома США), а непрекращающуюся борьбу нарративов, к которой готовят население со школьной парты. ⠀ Проблема в том, что история везде преподаётся по-разному. Я училась и в Европе и в России. Сдавала и ГИА, и Brevet в 9 классе, в 11 классе — ЕГЭ. (Сейчас я учусь в магистратуре МГИМО). Естественно, в зависимости от страны акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой лишенной точности науки форму, выгодную ей самой. Естественно, это присутствует в любой стране, и мы не исключение, другое дело — насколько это выходит за рамки и начинает перекраивать мировую историю. ⠀ Приведу пример — вела я как-то младшего брата из школы во Франции, рядом шёл РУССКИЙ мальчик и, рассказывая маме об уроке истории, спросил «мама, а что будет если на нас русские нападут»? 😂 По словам моих знакомых, оставшихся в универе в Париже на истории у них вообще «мало фактов и много пафоса». Да и у нас до сих пор есть преподаватели с советским мышлением, рассказывающие о том, что «завтра американцы кинут на нас ядерную бомбу». ⠀ При этом всем я считаю историю одним из важнейших школьных предметов. Каждый человек хотя бы в общих чертах должен знать всемирно известные события. Вопрос в том, КАКУЮ историю он будет читать. ⠀ Сегодня все яснее становится, что история — наука чисто политическая, поскольку ее трактовка и толкования имеют политические цели, способные потянуть за собой конкретные действия. В данной ситуации как раз надежда на наше новое поколение, практически лишенное предвзятого отношения, ксенофобии и необоснованной ненависти. ⠀ Я уверена, что данную проблему искажения информации, неизбежную в наш информационный век, необходимо решать и ПОКАЗЫВАТЬ на международном уровне. Касается эта проблема не только сферы образования и, учитывая технологический прогресс, с этим в любом случае необходимо что-то делать. ⠀ Вчерашняя выходка — самый настоящий политический буллинг, давать отпор которому необходимо.