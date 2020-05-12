Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям

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В кабмине уточнили способ обращения за выплатами семьями с детьми от 3 до 16 лет 

ТАСС и ещё 31 29 минут назад
Подать заявление на получение выплат по 10 тыс. рублей для семей с детьми с возрасте от 3 до 16 лет можно дистанционно через портал госуслуг или при личном обращении в отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
"Для получения выплаты достаточно подать заявление, — говорится в сообщении. — Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг или обратившись лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ".
Начался прием заявок для выплат на детей
Ранее сообщалось, что кабмин уже утвердил правила осуществления таких выплат, их можно будет получить с 1 июня. На рассмотрение соответствующего заявления отводится не более 5 дней, на выплату — не более 3 дней. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.
"Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки, — напомнили в правительстве. — Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись непосредственно в ПФР".
Об этих выплатах президент России Владимир Путин рассказал на совещании о ситуации с коронавирусом, которое прошло 11 мая. Он подчеркнул, что созданные в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют принять дополнительные решения по поддержке людей в условиях пандемии.
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Общество , Видео , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ
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