Кабмин уточнил способ обращения за выплатами семьям

Подать заявление на получение выплат по 10 тыс. рублей для семей с детьми с возрасте от 3 до 16 лет можно дистанционно через портал госуслуг или при личном обращении в отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Для получения выплаты достаточно подать заявление, — говорится в сообщении. — Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг или обратившись лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ".

Ранее сообщалось, что кабмин уже утвердил правила осуществления таких выплат, их можно будет получить с 1 июня. На рассмотрение соответствующего заявления отводится не более 5 дней, на выплату — не более 3 дней. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.

"Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки, — напомнили в правительстве. — Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись непосредственно в ПФР".