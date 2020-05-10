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В России ожидается всплеск эпидемии COVID-19 

Павел Тиунов 58 минут назад
С наступлением жарких дней россиянам все сложнее усидеть дома, поэтому не исключено, что в стране произойдет всплеск заражений коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов.
Эксперт пояснил, что активность вирусов, способствующих развитию острых респираторных заболеваний, не зависит от температурных условий. Потепление, уверяет Щелканов, в первую очередь влияет на поведение людей, которые не могут усидеть дома.
«Народ начнет куда-то вылезать, и вот тут пойдет всплеск», — пояснил профессор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дональд Трамп назвал способ, как можно за короткое время «убить» коронавирусную инфекцию. Ссылаясь на исследование министерства внутренней безопасности, он отметил, что солнце и влажность способны ослабить новый коронавирус и призвал лечить пациентов с COVID-19 солнечным светом.
Общество , Видео , Дональд Трамп , РИА Новости
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