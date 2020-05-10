В России ожидается всплеск эпидемии COVID-19 

С наступлением жарких дней россиянам все сложнее усидеть дома, поэтому не исключено, что в стране произойдет всплеск заражений коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов.

Эксперт пояснил, что активность вирусов, способствующих развитию острых респираторных заболеваний, не зависит от температурных условий. Потепление, уверяет Щелканов, в первую очередь влияет на поведение людей, которые не могут усидеть дома.

«Народ начнет куда-то вылезать, и вот тут пойдет всплеск», — пояснил профессор.