В российской психбольнице массово заразились COVID-19

Пять медиков и столько же пациентов заразились коронавирусной инфекцией в психиатрической больнице в Апатитах Мурманской области , половина из них уже выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе.

Как пояснили в штабе, мурманская областная психиатрическая больница, которая находится в Апатитах, включена в перечень медицинских учреждений, оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска.

"За период с 18 апреля по сегодняшний день в медучреждении лабораторно подтверждены пять случаев заболевания COVID-19 у пациентов, четверо из которых выздоровели, один человек 6 мая направлен на лечение в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Также выявлено пять случаев заболевания COVID-19 среди персонала психиатрической больницы", — отметили в штабе.

Там добавили, что один человек уже выздоровел и вышел на работу, четверо — отстранены от работы и проходят необходимое лечение.

На утро воскресенья в Мурманской области выявлено 2371 случай заражения коронавирусом, 104 из них — в Апатитах, где введен карантин.

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