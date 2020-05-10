В российской психбольнице массово заразились COVID-19

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пациенты и медики мурманской психбольницы заразились коронавирусом 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Пять медиков и столько же пациентов заразились коронавирусной инфекцией в психиатрической больнице в Апатитах Мурманской области, половина из них уже выздоровели, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе.
Объяснен рост числа заболевших COVID-19 в городе РФ
Как пояснили в штабе, мурманская областная психиатрическая больница, которая находится в Апатитах, включена в перечень медицинских учреждений, оказывающих помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска.
"За период с 18 апреля по сегодняшний день в медучреждении лабораторно подтверждены пять случаев заболевания COVID-19 у пациентов, четверо из которых выздоровели, один человек 6 мая направлен на лечение в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Также выявлено пять случаев заболевания COVID-19 среди персонала психиатрической больницы", — отметили в штабе.
Там добавили, что один человек уже выздоровел и вышел на работу, четверо — отстранены от работы и проходят необходимое лечение.
На утро воскресенья в Мурманской области выявлено 2371 случай заражения коронавирусом, 104 из них — в Апатитах, где введен карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние новости
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Комментарии 1
Общество , Видео , РИА Новости , Мурманская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Горит красиво»: кто погиб в больнице для COVID-пациентов
«Горит красиво»: кто погиб в больнице для COVID-пациентов
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу
Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу
Убийце воров в законе прострелили ноги при задержании
Убийце воров в законе прострелили ноги при задержании
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
00:18
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
Общество
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира
01:53
Клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение