Назван главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Елена Малышева рассказала, что ни сухой кашель, ни высокая температура, даже при выявленной на компьютерной томографии пневмонии еще не несут серьезной опасности для больного.
С такими симптомами вполне можно лечиться дома, конечно, под наблюдением врача.
А вот если к ним добавляется одышка, то следует бить тревогу и отправляться в больницу.
«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — цитирует слова теледоктора «Комсомольская правда».
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов отметил, что столь серьезное поражение дыхательной системы наблюдается примерно у четверти заболевших коронавирусом.
Как ранее писал «Рамблер», популярная телеведущая Елена Малышева решила развеять распространенные заблуждения, связанные с болезнью COVID-19 у детей.