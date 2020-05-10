Назван главный симптом для госпитализации с коронавирусом

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Елена Малышева рассказала, что ни сухой кашель, ни высокая температура, даже при выявленной на компьютерной томографии пневмонии еще не несут серьезной опасности для больного.

С такими симптомами вполне можно лечиться дома, конечно, под наблюдением врача.

А вот если к ним добавляется одышка, то следует бить тревогу и отправляться в больницу.

«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — цитирует слова теледоктора «Комсомольская правда».

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов отметил, что столь серьезное поражение дыхательной системы наблюдается примерно у четверти заболевших коронавирусом.