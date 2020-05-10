Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малышева объяснила, когда госпитализироваться при COVID-19 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
Назван главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Елена Малышева рассказала, что ни сухой кашель, ни высокая температура, даже при выявленной на компьютерной томографии пневмонии еще не несут серьезной опасности для больного.
С такими симптомами вполне можно лечиться дома, конечно, под наблюдением врача.
А вот если к ним добавляется одышка, то следует бить тревогу и отправляться в больницу.
«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — цитирует слова теледоктора «Комсомольская правда».
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов отметил, что столь серьезное поражение дыхательной системы наблюдается примерно у четверти заболевших коронавирусом.
Как ранее писал «Рамблер», популярная телеведущая Елена Малышева решила развеять распространенные заблуждения, связанные с болезнью COVID-19 у детей.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Общество , Елена Малышева , Сергей Морозов , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Горит красиво»: кто погиб в больнице для COVID-пациентов
«Горит красиво»: кто погиб в больнице для COVID-пациентов
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
Эксперты сделали печальный вывод насчет коронавируса
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
«Я не домашний алкоголик»: Ефремов о невозможности пить
Вильфанд предупредил об аномальных холодах в Москве
Вильфанд предупредил об аномальных холодах в Москве
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
00:47
Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
Политика
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
00:18
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
Общество
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение