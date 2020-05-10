Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более миллиона человек исполнили песню «День Победы» на своих родных языках 

ТАСС 1 час назад
Более миллиона человек исполнили песню «День Победы» на своих родных языках
Фото: ER.RU
Более миллиона человек из 60 стран исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" на своих родных языках в рамках акции оргкомитета "Наша Победа". Об этом в воскресенье сообщается на сайте партии "Единая Россия".
"Более миллиона человек исполнили песню Давида Тухманова "День Победы" на родном языке. В акции "День Победы" на разных языках" приняли участие жители 60 стран мира. На многие языки она была переведена специально для этой акции, организатором которой выступил оргкомитет "Наша Победа", — говорится в сообщении.
"Результаты акции "День Победы" на разных языках" превзошли наши самые смелые ожидания. Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в ней и исполнили песню на разных языках", — отметил замсекретаря Генсовета "Единой России", координатор партийного проекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, более 50 тыс. участников прислали ролики собственного исполнения песни, лучшие будут опубликованы на сайте.
Так, впервые на грузинском языке 9 мая "День Победы" спела певица Диана Гурцкая. Перевод песни специально для акции подготовила член Союза журналистов, поэтесса Нана Цинцадзе. В Кузбассе "День Победы" впервые прозвучала на языках коренных малочисленных народов — шорцев и телеутов. Песня впервые прозвучала и на армянском языке — акцию "Единой России" поддержал Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ереване. "День Победы" исполнил солист Государственной академической капеллы Армении и Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна, лауреат международных конкурсов Артур Агаджанов в переводе ведущего специалиста отдела культурных и общественных программ РЦНК в Ереване Сусанны Оганесян.
В акции приняли участие жители многих стран мира. Так, "Волонтеры Победы" из Конго Шансель Мусаву и Дюк Мишель Нгебана вместе с международной командой добровольцев проекта спели "День Победы" на русском и французском языках.
Акция продлится до 11 мая. Для этого работает специальный плеер с функцией караоке на сайтах pobeda-2020.ru и диктантпобеды.рф, где можно выбрать один из 132 языков народов России и мира и спеть "День Победы".
Видео дня. В Москве прогремел салют
ТАСС: последние новости
Опрос: большинство россиян отметят 9 Мая минутой молчания в условиях самоизоляции Опрос: большинство россиян отметят 9 Мая минутой молчания в условиях самоизоляции Попова: некоторые правила поведения сохранятся в России до создания вакцины от COVID-19 Попова: некоторые правила поведения сохранятся в России до создания вакцины от COVID-19 Источник: настоятель Покровского храма в Москве умер от коронавируса Источник: настоятель Покровского храма в Москве умер от коронавируса
Комментарии 2
Общество , Давид Тухманов , Диана Гурцкая , Александр Хинштейн , Владимир Харитонов , Артур Агаджанов , Единая Россия , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
В сети появились фото потолстевшей Семенович
В сети появились фото потолстевшей Семенович
Расстрел машины «ИГ» с Ми-171 попал на видео
Расстрел машины «ИГ» с Ми-171 попал на видео
Россия поблагодарила Эстонию за дискуссию о Гитлере
Россия поблагодарила Эстонию за дискуссию о Гитлере
Блеск и нищета Лукашенко
Блеск и нищета Лукашенко
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Число новых случаев COVID-19 в России выросло
00:20
Число новых случаев COVID-19 в России выросло
Общество
Росту случаев коронавируса в России нашли объяснение
00:23
Росту случаев коронавируса в России нашли объяснение
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение