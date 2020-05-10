Более миллиона человек исполнили песню «День Победы» на своих родных языках 

"Более миллиона человек исполнили песню Давида Тухманова "День Победы" на родном языке. В акции "День Победы" на разных языках" приняли участие жители 60 стран мира. На многие языки она была переведена специально для этой акции, организатором которой выступил оргкомитет "Наша Победа", — говорится в сообщении.

"Результаты акции "День Победы" на разных языках" превзошли наши самые смелые ожидания. Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в ней и исполнили песню на разных языках", — отметил замсекретаря Генсовета "Единой России", координатор партийного проекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн . По его словам, более 50 тыс. участников прислали ролики собственного исполнения песни, лучшие будут опубликованы на сайте.

Так, впервые на грузинском языке 9 мая "День Победы" спела певица Диана Гурцкая . Перевод песни специально для акции подготовила член Союза журналистов, поэтесса Нана Цинцадзе. В Кузбассе "День Победы" впервые прозвучала на языках коренных малочисленных народов — шорцев и телеутов. Песня впервые прозвучала и на армянском языке — акцию "Единой России" поддержал Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Ереване. "День Победы" исполнил солист Государственной академической капеллы Армении и Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна, лауреат международных конкурсов Артур Агаджанов в переводе ведущего специалиста отдела культурных и общественных программ РЦНК в Ереване Сусанны Оганесян.

В акции приняли участие жители многих стран мира. Так, "Волонтеры Победы" из Конго Шансель Мусаву и Дюк Мишель Нгебана вместе с международной командой добровольцев проекта спели "День Победы" на русском и французском языках.

Акция продлится до 11 мая. Для этого работает специальный плеер с функцией караоке на сайтах pobeda-2020.ru и диктантпобеды.рф, где можно выбрать один из 132 языков народов России и мира и спеть "День Победы".