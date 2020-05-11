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Сроки начала спада пандемии назвали в Подмосковье 

News.ru и ещё 7 23 минуты назад
Сроки спада пандемии назвали в Подмосковье
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Июнь станет тем месяцем, когда в Московской области начнётся спад заболеваемости коронавирусом. До конца мая в регионе ежесуточное число прироста заражённых будет оставаться примерно одинаковым.
Сдерживать бурный рост заболеваемости COVID-19 удаётся, благодаря режиму самоизоляции. Об этом заявила главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш. Она добавила, что и в июне всё резко не прекратится.
Если мы не будем соблюдать все правила: носить маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию, то, естественно, рост может пойти в обратную сторону, — отметила Труш в интервью РИА Новости.
По её мнению, в этом случае возможна вторая волна распространения инфекции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России снизились темпы роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Там отметили, что всего с 4 по 10 мая в стране выявили 75 001 заболевшего. Прирост за неделю составил примерно 56%. За предыдущие семь день этот показатель вырос на 66,4%.
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Общество , Ситуация в мире , COVID-19 , РИА Новости , Московская область
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