Россиян призвали не выходить из дома 12 мая

Специалисты предупредили, что москвичи в масках и перчатках могут не перенести 12 мая из-за жары в 26 градусов. По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, на улицу в этот день лучше не выходить.

«12 мая людям лучше не выходить из дома, если есть возможность. Потому что в масках будет жарко, а не носить их в общественном транспорте нельзя. В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции», — заявила медик в интервью «Вечерней Москве».

Гражданам, находящимся дома, эксперт посоветовала опрыскивать себя из пульверизатора и обливаться теплой водой, отметив, что самоизоляция спасает от перепадов температуры.

«Так бы вы стояли на остановке, в метро душном ехали в час пик…» — сказала врач.

Алексеева предупредила, что нельзя принимать холодный душ или долго сидеть под кондиционерами и вентиляторами: именно после первой жары люди часто простывают, зарабатывают радикулит и невралгии.

«Сейчас не то время, надо беречься», — сказала терапевт.

Синоптики предрекают необычно жаркую погоду 12 мая в Москве. Температура воздуха может повыситься до 26 градусов. В тот же день в столице начнет действовать масочный и перчаточный режим.