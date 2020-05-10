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Москвичей призвали не выходить из дома 12 мая 

Майк Габриелян и ещё 2 26 минут назад
Россиян призвали не выходить из дома 12 мая
Фото: ТАСС
Специалисты предупредили, что москвичи в масках и перчатках могут не перенести 12 мая из-за жары в 26 градусов. По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, на улицу в этот день лучше не выходить.
«12 мая людям лучше не выходить из дома, если есть возможность. Потому что в масках будет жарко, а не носить их в общественном транспорте нельзя. В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции», — заявила медик в интервью «Вечерней Москве».
Гражданам, находящимся дома, эксперт посоветовала опрыскивать себя из пульверизатора и обливаться теплой водой, отметив, что самоизоляция спасает от перепадов температуры.
«Так бы вы стояли на остановке, в метро душном ехали в час пик…» — сказала врач.
Алексеева предупредила, что нельзя принимать холодный душ или долго сидеть под кондиционерами и вентиляторами: именно после первой жары люди часто простывают, зарабатывают радикулит и невралгии.
«Сейчас не то время, надо беречься», — сказала терапевт.
Синоптики предрекают необычно жаркую погоду 12 мая в Москве. Температура воздуха может повыситься до 26 градусов. В тот же день в столице начнет действовать масочный и перчаточный режим.
Ранее «Рамблер» сообщал, что профессор факультета биоинженерии МГУ и медицинского центра Лейденского университета заявил, что новым коронавирусом заразились уже миллионы жителей планеты, и, скорее всего, он останется с человечеством навсегда.
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Общество , Погода , МГУ
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