В Чечне умер девятый заболевший COVID-19 

Число жертв коронавируса в Чечне увеличилось до девяти человек — за последние сутки скончался еще один пациент, сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов

"Всего (с начала эпидемии) мы потеряли девять человек, несмотря на усилия медиков", — заявил Сулейманов в эфире телеканала "Грозный".

В субботу сообщалось о восьми летальных исходах.

По словам министра, всего в республике, по последним данным, 759 инфицированных, из них 369 выписаны после выздоровления. За последние сутки количество выявленных больных увеличилось на 26.