В Чечне умер девятый заболевший COVID-19 

Число жертв коронавируса в Чечне увеличилось до девяти человек — за последние сутки скончался еще один пациент, сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
"Всего (с начала эпидемии) мы потеряли девять человек, несмотря на усилия медиков", — заявил Сулейманов в эфире телеканала "Грозный".
В субботу сообщалось о восьми летальных исходах.
По словам министра, всего в республике, по последним данным, 759 инфицированных, из них 369 выписаны после выздоровления. За последние сутки количество выявленных больных увеличилось на 26.
Ранее в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о послаблении с начала будущей недели режима ограничений, введенных из-за пандемии.