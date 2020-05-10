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Прилепин напомнил об украинских менеджерах Facebook 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Прилепин напомнил об украинских менеджерах Facebook
Фото: ТАСС
Писатель Захар Прилепин напомнил об украинских менеджерах Facebook в связи с удалением фотографии, на которой запечатлено Знамя Победы над Рейхстагом.
Прилепин, слова которого приводятся на сайте ОНФ (писатель — член центрального штаба ОНФ), считает, что «борьба „цивилизованного европейского“ мира против России, „против ценностей даже не Русского мира, не русской Победы, а нормальных человеческих ценностей дошла до состояния полного абсурда“.
Он заявил, что некоторым „силам“ в Европе „ненавистно само представление, что русские могут освободить человечество или когда-то могли освободить человечество от самой страшной заразы, их это мучает“.
Писатель отметил, что сейчас Россия в ситуации с коронавирусом „показывает себя как достаточно устойчивая с точки зрения экономической, социальной структура“, а „силам“ в Европе „особо неприятно повышение статуса нашей государственности, экономики, военной силы“.
По его мнению, именно с этим связано „тотальное бешенство“ Facebook, чьим „российским сегментом управляют русскоязычные украинские менеджеры“. А у „выходцев из Киева, сторонников украинской незалежности это болезненная тема, у них установка прямо на этот вопрос“, заявил Прилепин.
В День Победы Facebook начала блокировать пользователей за публикацию фотографии знамени Победы над Рейхстагом. Компания утверждает, что это произошло из-за ошибки автоматизированного инструмента.
Активисты ОНФ „запустили челлендж в поддержку Знамени Победы“ в Facebook. Сообщение на сайте ОНФ сопровождается хештегами #заблокируйэтоцукерберг и #победунезаблокируешь.
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Общество , День Победы , Ситуация в мире , Захар Прилепин
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