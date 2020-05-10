Соловьев объяснил «глумление» либералов над 9 мая

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что либералы в России , которые отрицают факт победы СССР над нацизмом, пытаются отречься от истории своих собственных семей. Он отметил, что деды нынешних критиков занимали руководящие должности во времена СССР, в том числе и в карательных органах.

Соловьев в интервью «Комсомольской правде» сравнил современных либералов со власовцами.

«Что должно было произойти с людьми, притом, многими моей национальности, для которых не было ни малейшего шанса выжить в случае победы вот этого абсолютного зла», -заявил ведущий, предположив, что эту «анатомию душевного гниения» нужно еще внимательно изучить.

Он напомнил критикам, равняющимся на Запад, что их деды и прадеды занимали не последние должности в структурах советской власти.

«Многие были как раз, в том числе, и в карательных органах», — подчеркнул телеведущий.

По мнению Соловьева, отказ о признании победы СССР над Германией говорит о том, что запущен механизм саморазрушения.

«Они разрушают по большому счету историю себя, своих семей, как бы вычеркивая ее, не переписывая, а вычеркивая. Ну, и результат всегда очевиден. Они мстят, если угодно, за то, что не оказались способными достойно продолжать историю своих семей. Для них это не родина», — подчеркнул ведущий.

Месяц назад Соловьев вступил в спор с «либеральным» режиссером Григорием Амнуэлем о фальсификации истории, который намеревался оправдать идею сдать Ленинград, напоминает портал «Экономика сегодня». Ведущий в свою очередь заявил, что для россиян фальсификация истории равноценна клевете на отцов, дедов и прадедов.