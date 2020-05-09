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В Крыму опять забыли про 95-летнего ветерана 

Павел Тиунов 42 минуты назад
В Крыму опять забыли про 95-летнего ветерана
Фото: crimeablacklist/vk.com
В Крыму местные власти перестали поздравлять с праздниками 95-летнюю участницу Ялтинской конференции, ветерана Великой Отечественной войны Галину Михайловну Романько, сообщает издание «Подъём». Пожилая женщина прождала звонка от чиновников целый день.
Журналисты подчеркивают, что в феврале сотрудники администрации города Саки, где живет пенсионерка, забыли поздравить ее с годовщиной Ялтинской конференции. Романько работала в санатории где располагались члены американской и английской делегаций. 9 мая чиновники не удосужились сказать ветерану теплые слова в честь 75-летия Дня Победы. Галина Михайловна весь день ждала поздравления.
«Но поздравили только родственники», — приводит издание слова дочери пенсионерки.
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Примечательно, что раньше Галину Романько регулярно поздравляли с праздниками, но с некоторых пор чиновники перестали уделять ветерану ВОВ внимание.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей возмутились фотографиями, на которых запечатлено поздравление ветеранов крымскими чиновницами с днем снятия блокады Ленинграда. Негативная реакция была вызвана контрастом роскошных шуб поздравительниц с домашней одеждой пенсионеров.
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Общество , Республика Крым
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