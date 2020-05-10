«Снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — сказал Онищенко.

При этом эксперт предостерёг от излишнего оптимизма. По его словам, работа над противодействием инфекции должна продолжаться, особенно в сложных регионах, наподобие Москвы. Необходим скрупулезный анализ ситуации с пациентами.

Онишенко призвал россиян к дисциплине. Он привел в пример Швецию, которая благодаря сознательному населению обошлась без карантинов, а использовала только две меры — «постоянное мытье рук и социальную дистанцию».

«Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект», — сказал Онищенко.

Накануне сообщалось, что коэффициент распространения COVID-19 в РФ снизился до 1,06. Это минимальное значение с начала вспышки. Коэффициент рассчитывается по специальной формуле Роспотребнадзора для регионов. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений показатель должен составлять не больше 1.