Врачи спасают сатирика Трушкина

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Анатолий Трушкин , которому уже 78 лет, строго соблюдал режим самоизоляции.

Выходил из дома только в магазин — и то не часто, по необходимости.

Тем не менее, коварным вирусом он, очевидно, все же заразился, — рассказывает СтарХит.

Несколько дней Трушин лечился дома — у него были высокая температура и кашель.

Но, в связи с ухудшением самочувствия, звезде юмористических программ все же пришлось обратиться к врачу и его госпитализировали, предположив коронавирус.

Анатолию сделали все необходимые анализы, остается ждать их результатов, чтобы установить диагноз окончательно.

Он в сознании и получает необходимое лечение.

Как писал Рамблер», Анатолий Трушкин высказался о необходимости обратить внимание на культуру.