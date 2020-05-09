Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сатирик Трушкин госпитализирован с коронавирусом 

Ирина Лебедева и ещё 2 54 минуты назад
Врачи спасают сатирика Трушкина
Фото: globallookpress.com
Анатолий Трушкин, которому уже 78 лет, строго соблюдал режим самоизоляции.
Киркоров срочно вызвал медиков после вечеринки
Выходил из дома только в магазин — и то не часто, по необходимости.
Тем не менее, коварным вирусом он, очевидно, все же заразился, — рассказывает СтарХит.
Несколько дней Трушин лечился дома — у него были высокая температура и кашель.
Но, в связи с ухудшением самочувствия, звезде юмористических программ все же пришлось обратиться к врачу и его госпитализировали, предположив коронавирус.
Анатолию сделали все необходимые анализы, остается ждать их результатов, чтобы установить диагноз окончательно.
Он в сознании и получает необходимое лечение.
Как писал Рамблер», Анатолий Трушкин высказался о необходимости обратить внимание на культуру.
«Как гуманитарий, предположу, что нужно заниматься воспитанием и вкладывать деньги в культуру. Нравственный человек брать взятки не будет».
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
Комментарии 12
Общество , Анатолий Трушкин , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Госдеп выдвинул России обвинения
Госдеп выдвинул России обвинения
Бразилия побила антирекорд по числу погибших от COVID-19
Бразилия побила антирекорд по числу погибших от COVID-19
«Минное поле» возрастом 2000 лет раскопали в Дании
«Минное поле» возрастом 2000 лет раскопали в Дании
Переболевшим COVID-19 навсегда закроют дорогу в армию
Переболевшим COVID-19 навсегда закроют дорогу в армию
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
«Жуткий план»: почему в США испугались «Периметра»
01:06
«Жуткий план»: почему в США испугались «Периметра»
Армия
Онищенко предостерег от избыточного оптимизма
01:55
Онищенко предостерег от избыточного оптимизма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение