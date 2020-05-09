Врачи спасают сатирика Трушкина

Анатолий Трушкин, которому уже 78 лет, строго соблюдал режим самоизоляции.
Выходил из дома только в магазин — и то не часто, по необходимости.
Тем не менее, коварным вирусом он, очевидно, все же заразился, — рассказывает СтарХит.
Несколько дней Трушин лечился дома — у него были высокая температура и кашель.
Но, в связи с ухудшением самочувствия, звезде юмористических программ все же пришлось обратиться к врачу и его госпитализировали, предположив коронавирус.
Анатолию сделали все необходимые анализы, остается ждать их результатов, чтобы установить диагноз окончательно.
Он в сознании и получает необходимое лечение.
Как писал Рамблер», Анатолий Трушкин высказался о необходимости обратить внимание на культуру.
«Как гуманитарий, предположу, что нужно заниматься воспитанием и вкладывать деньги в культуру. Нравственный человек брать взятки не будет».