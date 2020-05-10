Священника обвинили в заражении прихожан COVID-19 

Краснодарский губернатор обвинил священника в распространении коронавируса

Громкое высказывание прозвучало 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Глава региона подчеркнул, что, по данным специалистов, со священнослужителем всего контактировали 66 человек, у 35 из них впоследствии оказались инфицированы.

«Мы просили священников быть внимательными. Все думали, Бог милует, но жизнь говорит о другом», — заявил Конддратьев.

Слова губернатора прокомментировал иерей Вячеслав Клименко , отвечающий за взаимодействие Ектеринодарской епархии со СМИ. Он отметил, что заявление главы региона — «ложное предположение», поскольку священник сам мог заразиться от прихожан, сообщает издание «Подъем»

«Это прямое обвинение церкви в распространении коронавирусной инфекции. Кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку», — заявил Клименко.

Он также выразил надежду, что впредь информация будет распространяться только после проверки фактов.