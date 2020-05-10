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Священника обвинили в заражении прихожан COVID-19 

Павел Тиунов и ещё 11 28 минут назад
Священника обвинили в заражении прихожан COVID-19
Фото: РИА Новости
Краснодарский губернатор обвинил священника в распространении коронавируса
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил местного священника в заражении 35 прихожан коронавирусной инфекцией, сообщает издание «Блокнот. Краснодар». Он призвал служителей церкви соблюдать социальную дистанцию.
Громкое высказывание прозвучало 10 мая на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Глава региона подчеркнул, что, по данным специалистов, со священнослужителем всего контактировали 66 человек, у 35 из них впоследствии оказались инфицированы.
«Мы просили священников быть внимательными. Все думали, Бог милует, но жизнь говорит о другом», — заявил Конддратьев.
Слова губернатора прокомментировал иерей Вячеслав Клименко, отвечающий за взаимодействие Ектеринодарской епархии со СМИ. Он отметил, что заявление главы региона — «ложное предположение», поскольку священник сам мог заразиться от прихожан, сообщает издание «Подъем».
«Это прямое обвинение церкви в распространении коронавирусной инфекции. Кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку», — заявил Клименко.
Он также выразил надежду, что впредь информация будет распространяться только после проверки фактов.
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Общество , Происшествия , Новости Кубани , Коронавирус , Вячеслав Клименко , Вениамин Кондратьев , Краснодарский Край
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