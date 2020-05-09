Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку 

Руководитель Центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что у неё выявили коронавирус. Анну госпитализировали в больницу в Коммунарке.

«Симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. Я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку…Я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа», — написала она в соцсетях.

По словам Федермессер, медики провели компьютерную томографию и нашли начальную стадию пневмонии. Пациентка отметила, что чувствует себя хорошо и не задержится надолго в клинике.

Анна поблагодарила медиков Коммунарки. По её словам, главный врач Денис Проценко организовал потрясающую команду.

Анна ( Нюта ) Федермессер — российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Руководитель многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения.