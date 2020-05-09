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Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку 

Майк Габриелян и ещё 17 52 минуты назад
Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку
Фото: РИА Новости
Руководитель Центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что у неё выявили коронавирус. Анну госпитализировали в больницу в Коммунарке.
«Симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. Я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку…Я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа», — написала она в соцсетях.
По словам Федермессер, медики провели компьютерную томографию и нашли начальную стадию пневмонии. Пациентка отметила, что чувствует себя хорошо и не задержится надолго в клинике.
Анна поблагодарила медиков Коммунарки. По её словам, главный врач Денис Проценко организовал потрясающую команду.
Анна (Нюта) Федермессер — российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Руководитель многопрофильного центра паллиативной помощи столичного департамента здравоохранения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Анну Федермессер возмутила краснодарская чиновница, отчитавшая медиков-подчиненных за нехватку бахил.
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Общество , Анна Федермессер , Нюта Федермессер
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