«Перчаточно-масочный режим»: к чему готовиться? 

С 12 мая в Москве нельзя будет находиться в общественном транспорте и в общественных местах без маски и перчаток. Причем комплект должен быть полным. Наличие одной только маски без перчаток от штрафа не спасет и наоборот. За нарушение в общественных местах — 4 тысячи рублей. В транспорте — 5 тысяч.

Интересно, что если даже человек без маски подошел к кассам метро, только чтобы купить себе маску, и он не собирался при этом дальше спускаться в подземку, это все равно 5 тысяч — юристы, опрошенные, Business FM считают вестибюль метрополитена транспортом. А вот если нарушителя поймали на остановке автобуса — тут можно обойтись и четырьмя тысячами рублей штрафа. Что же касается нахождения просто на улице — вопрос сложный, говорит юрист Алексей Русакомский.

Алексей Русакомский, юрист: «В указе улица не определена как общественное место, потому что там есть исчерпывающий перечень мест, которые являются общественными. Улица не относится к этим общественным местам, но список этот исчерпывающий может меняться со временем».

В итоге все, как и всегда, будет зависеть от конкретного полицейского, с которым столкнется москвич без маски или перчаток.

Теперь о том, где все это взять. С масками проблем нет — это видно, даже если просто выйти на улицу. Они появились. То, что многие носят одноразовые маски неделями, причем в основном на подбородке — другой вопрос. Такая маска точно не спасет от вируса, но зато защитит от штрафа. Если успеть натянуть ее на нос, как ремень безопасности в машине, пока инспектор идет к окну. Но это к вопросу о том, кто и с чем борется.

А сами маски есть: по 35-50 рублей одноразовые, и по несколько сотен рублей многоразовые из ткани. Но даже те маски, что похожи на медицинские, если вчитаться в надпись на упаковке, на самом деле оказываются гигиеническими, нестерильными, защитными, какими угодно, но не медицинскими. Последних до сих пор не хватает, говорит управляющий сети частных аптек Нодар Солярик.

— Сертифицированных очень мало, они как появляются — быстро расходятся. Как будет дальше, никто не знает.

— А перчатки резиновые, латексные, нитрил?

— Пока еще они не в дефиците, но после нынешних нововведений, я думаю, что дефицит будет на перчатки.

В интернете по перчаткам пока масса предложений по 500-700 рублей за упаковку 50 пар, или по 20 рублей за пару. Но купить все это лучше заранее, чтобы не столкнуться с проблемой, когда в аптеку за маской не пустят без маски. Как уже шутили в соцсетях, в таком случае, выходит, что свою первую маску, как и любое оружие, нужно добыть в честном бою.