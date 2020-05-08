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У известного журналиста обнаружили коронавирус 

Вероника Полынина и ещё 5 28 минут назад
У известного журналиста обнаружили коронавирус
Фото: РИА Новости
Журналист и телеведущий Павел Лобков сообщил, что заразился коронавирусом.
«Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40— летнюю службу в органах СМИ не делал никогда», — написал он в Facebook.
Лобков рассказал, что COVID-19 «с точностью 99 процентов» ему диагностировали в Первой градской больнице, а из поликлиники №3 на Патриарших привезли лекарства: гидроксихлорохин и амоксиклав, с которыми он намерен «повременить».
52-летний Павел Лобков — ведущий и обозреватель телеканала «Дождь». В 2015 году в эфире телеканала «Дождь» объявил, что с 2003 года является ВИЧ-положительным. Входит в попечительский совет фонда «СПИД. Центр».
Как сообщал «Рамблер», накануне о заражении коронавирусом сообщила телеведущая Мария Ивакова.
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Общество , Другое , Мария Ивакова , Павел Лобков
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