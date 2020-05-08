ВОЗ объяснила рост новых случаев коронавируса в РФ 

Рост новых случаев заболевания коронавирусом в России связан с увеличением объема тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — приводит его слова РИА «Новости».
Райан отметил, что в России один из самых высоких показателей тестирования на COVID-19 в мире. При этом выявляется порядка 3,6% случаев заболевания. Смертность от коронавируса в России также остается сравнительно низкой.
По словам представителя ВОЗ, в России реализованы достаточно жесткие меры социального дистанцирования, и эффект от этих мер есть.
«Но когда цифры сокращаются и ограничения снимаются, есть риск того, что болезнь вновь поднимет голову. И такой риск остается и в данном случае», — предупредил Майкл Райан.
Как писал «Рамблер», к 8 мая количество выявленных в России человек с коронавирусом достигло 187 859, прирост зараженных за сутки составил 10 699 человек. Лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (98 522 за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565). За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.