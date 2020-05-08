Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВОЗ объяснила рост новых случаев коронавируса в РФ 

Вероника Полынина 28 минут назад
ВОЗ объяснила рост новых случаев коронавируса в РФ
Фото: РИА Новости
Рост новых случаев заболевания коронавирусом в России связан с увеличением объема тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — приводит его слова РИА «Новости».
Райан отметил, что в России один из самых высоких показателей тестирования на COVID-19 в мире. При этом выявляется порядка 3,6% случаев заболевания. Смертность от коронавируса в России также остается сравнительно низкой.
По словам представителя ВОЗ, в России реализованы достаточно жесткие меры социального дистанцирования, и эффект от этих мер есть.
«Но когда цифры сокращаются и ограничения снимаются, есть риск того, что болезнь вновь поднимет голову. И такой риск остается и в данном случае», — предупредил Майкл Райан.
Как писал «Рамблер», к 8 мая количество выявленных в России человек с коронавирусом достигло 187 859, прирост зараженных за сутки составил 10 699 человек. Лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (98 522 за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565). За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Комментарии 10
Общество , Майкл Райан , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы
Джонсон обратился к Путину
Джонсон обратился к Путину
Россиянам назвали сроки выхода из режима ограничений
Россиянам назвали сроки выхода из режима ограничений
Убийце воров в законе прострелили ноги при задержании
Убийце воров в законе прострелили ноги при задержании
В Германии предъявили новые обвинения России
В Германии предъявили новые обвинения России
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Россиянам назвали условие снятия ограничений
01:16
Россиянам назвали условие снятия ограничений
Общество
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение