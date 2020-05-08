ВОЗ объяснила рост новых случаев коронавируса в РФ 

«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — приводит его слова РИА «Новости».

Райан отметил, что в России один из самых высоких показателей тестирования на COVID-19 в мире. При этом выявляется порядка 3,6% случаев заболевания. Смертность от коронавируса в России также остается сравнительно низкой.

По словам представителя ВОЗ, в России реализованы достаточно жесткие меры социального дистанцирования, и эффект от этих мер есть.

«Но когда цифры сокращаются и ограничения снимаются, есть риск того, что болезнь вновь поднимет голову. И такой риск остается и в данном случае», — предупредил Майкл Райан.

Как писал «Рамблер», к 8 мая количество выявленных в России человек с коронавирусом достигло 187 859, прирост зараженных за сутки составил 10 699 человек. Лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (98 522 за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565). За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.