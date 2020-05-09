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Не брали в больницу: умер студент с опухолью мозга 

Павел Тиунов и ещё 3 16 минут назад
Не брали в больницу: умер студент с опухолью мозга
Фото: соцсети
Больной раком студент, с трудом пробившийся к медикам на фоне пандемии, скончался.
19-летний Ранэль Шамсутдинов, страдающий онкологическим заболеванием, который не мог попасть в больницу из-за карантина, ушел из жизни, сообщает издание «Горобзор». Молодой человек не смог выйти из комы после удаления опухоли мозга.
В середине апреля, как сообщал «Рамблер», житель Стерлитамака Ранэль Шамсутдинов узнал о наличии злокачественного образования. Однако попасть на прием к врачу студент не смог из-за введенных в республике карантинных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, несмотря на то, что ему срочно нужна была операция. Для того, чтобы медики приняли молодого человека, его родственникам пришлось обращаться к местным властям. В результате Шамсутдинов был госпитализирован. После операции студент впал в кому.
8 мая сестра Ранэля Шамсутдинова сообщила в соцсетях, что он скончался.
«Прости, что не сделала все, чтобы тебя спасти», — приводит издание слова девушки.
Отмечается, что похороны были назначены на 9 мая.
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