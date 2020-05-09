Не брали в больницу: умер студент с опухолью мозга 

Больной раком студент, с трудом пробившийся к медикам на фоне пандемии, скончался.

19-летний Ранэль Шамсутдинов, страдающий онкологическим заболеванием, который не мог попасть в больницу из-за карантина, ушел из жизни, сообщает издание «Горобзор» . Молодой человек не смог выйти из комы после удаления опухоли мозга.

В середине апреля, как сообщал «Рамблер», житель Стерлитамака Ранэль Шамсутдинов узнал о наличии злокачественного образования. Однако попасть на прием к врачу студент не смог из-за введенных в республике карантинных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, несмотря на то, что ему срочно нужна была операция. Для того, чтобы медики приняли молодого человека, его родственникам пришлось обращаться к местным властям. В результате Шамсутдинов был госпитализирован. После операции студент впал в кому.

8 мая сестра Ранэля Шамсутдинова сообщила в соцсетях, что он скончался.

«Прости, что не сделала все, чтобы тебя спасти», — приводит издание слова девушки.

Отмечается, что похороны были назначены на 9 мая.