Вован и Лексус разыграли мэра Праги

Мэр Праги заявил, что в 1845 году советская армия вошла в столицу Чехии «слишком поздно». Запись разговора опубликована на Yotube.

У нас было Пражское восстание, поэтому Прага освободила себя сама, — заявил Гржиб.

Но даже догадавшись, что его разыгрывают, мэр не сдался и заявил, что никак не мог повлиять на ситуацию с демонтажом, так как памятник является собственностью района Прага-6. Местные власти якобы самостоятельно могут принимать решения и ему ни чего не остаётся, как «уважать то, что город хочет сделать со своей собственностью».