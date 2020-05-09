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Пранкеры Вован и Лексус разговорили мэра Праги по сносу памятника Коневу 

News.ru и ещё 10 2 часа назад
Вован и Лексус разыграли мэра Праги
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли мэра Праги Зденека Гржиба на предмет сноса памятника маршалу Коневу. Для этого один из шутников представился мэром Киева Виталием Кличко.
Мэр Праги заявил, что в 1845 году советская армия вошла в столицу Чехии «слишком поздно». Запись разговора опубликована на Yotube.
У нас было Пражское восстание, поэтому Прага освободила себя сама, — заявил Гржиб.
Но даже догадавшись, что его разыгрывают, мэр не сдался и заявил, что никак не мог повлиять на ситуацию с демонтажом, так как памятник является собственностью района Прага-6. Местные власти якобы самостоятельно могут принимать решения и ему ни чего не остаётся, как «уважать то, что город хочет сделать со своей собственностью».
Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение главы района Прага-6 о сносе памятника маршалу Коневу. Глава Альянса предложил считаться с мнением Ондржея Коларжа, так как он был избран на свою должность соотечественниками.
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Общество , Алексей Столяров , Виталий Кличко , Йенс Столтенберг , Владимир Кузнецов , НАТО , Киев , Прага , Чехия
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