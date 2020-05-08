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У 100 сотрудников ЦБ обнаружен коронавирус 

Вероника Полынина 39 минут назад
У 100 сотрудников ЦБ обнаружен коронавирус
Фото: ТАСС
Около 100 сотрудников Центробанка России сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом, как передает ТАСС, рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Безусловно, тестируем [сотрудников на коронавирус]. У нас большая организация, и, к сожалению, случаи заболевания есть. Это около 100 человек, большинство в Москве», — сказала Набиуллина на видеоконференции.
Председатель Центробанка сообщила, что около 80% сотрудников центрального аппарата в Москве сейчас работают дистанционно, в регионах доля удаленных сотрудников меньше — 60-65%.
Как писал «Рамблер», к 8 мая количество выявленных в России человек с коронавирусом достигло 187 859, прирост зараженных за сутки составил 10 699 человек. Лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (98 522 за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565). За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.
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Общество , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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