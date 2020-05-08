У 100 сотрудников ЦБ обнаружен коронавирус 

«Безусловно, тестируем [сотрудников на коронавирус]. У нас большая организация, и, к сожалению, случаи заболевания есть. Это около 100 человек, большинство в Москве», — сказала Набиуллина на видеоконференции.

Председатель Центробанка сообщила, что около 80% сотрудников центрального аппарата в Москве сейчас работают дистанционно, в регионах доля удаленных сотрудников меньше — 60-65%.

Как писал «Рамблер», к 8 мая количество выявленных в России человек с коронавирусом достигло 187 859, прирост зараженных за сутки составил 10 699 человек. Лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (98 522 за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565). За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.