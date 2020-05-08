Заразившегося COVID главу Минстроя выписали из больницы

Министр строительства России Владимир Якушев , заболевший коронавирусом, выписан из стационара. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.

«Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он поблагодарил медперсонал больницы, в которой проходил лечение, и всех, кто желал ему скорейшего выздоровления.