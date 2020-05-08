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Заболевший коронавирусом глава Минстроя Якушев выписан из стационара 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
Заразившегося COVID главу Минстроя выписали из больницы
Фото: РИА Новости
Министр строительства России Владимир Якушев, заболевший коронавирусом, выписан из стационара. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.
«Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома», — говорится в сообщении.
Как отмечается, он поблагодарил медперсонал больницы, в которой проходил лечение, и всех, кто желал ему скорейшего выздоровления.
1 мая стало известно, что у Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова выявили коронавирусную инфекцию.
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Общество , Владимир Якушев , Дмитрий Волков , Минстрой
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