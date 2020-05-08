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Академик рассказал о мутациях коронавируса и близком плато 

Мария Иванова и ещё 3 1 час назад
Академик рассказал о мутациях коронавируса и близком плато
Фото: ТАСС
Академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов заявил, что Россия скоро справится с эпидемией нового коронавируса. Об этом он рассказал в интервью Russia Today.
«Мы уже потихонечку выходим на плато», — отметил он.
Камалов добавил, что количество выявленных людей с коронавирусом растет из-за расширенного тестирования.
Также ученый рассказал, что коронавирус мутирует: за рубежом он был одним, а после появления в России изменился.
«У нас нет до конца по нему ясности, и трудно предугадать, как он себя поведёт у того или иного человека. Действительно, у многих болезнь протекает как-то очень легко. И думаешь: откуда столько страхов по поводу этого заболевания?» — отметил академик.
По его словам, одной из главных загадок коронавируса остается то, почему один пациент после нескольких дней высокой температуры быстро идет на поправку, а у другого после недели нормального состояния начинается обострение.
Как писал «Рамблер», ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом, отметив, что этот термин «успокаивающий».
Однако министр заявил, что поступление пациентов с коронавирусом и выписка после выздоровления сбалансировались.
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Общество , Михаил Мурашко , Армаис Камалов , Минздрав РФ , РАН , Russia Today
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