Академик рассказал о мутациях коронавируса и близком плато 

«Мы уже потихонечку выходим на плато», — отметил он.

Камалов добавил, что количество выявленных людей с коронавирусом растет из-за расширенного тестирования.

Также ученый рассказал, что коронавирус мутирует: за рубежом он был одним, а после появления в России изменился.

«У нас нет до конца по нему ясности, и трудно предугадать, как он себя поведёт у того или иного человека. Действительно, у многих болезнь протекает как-то очень легко. И думаешь: откуда столько страхов по поводу этого заболевания?» — отметил академик.

По его словам, одной из главных загадок коронавируса остается то, почему один пациент после нескольких дней высокой температуры быстро идет на поправку, а у другого после недели нормального состояния начинается обострение.

Как писал «Рамблер», ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом, отметив, что этот термин «успокаивающий».

Однако министр заявил, что поступление пациентов с коронавирусом и выписка после выздоровления сбалансировались.