В Минздраве рассказали о смертях беременных с коронавирусом 

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране зарегистрировали единичные случаи смертей беременных женщин, рожениц и недавно родивших, заразившихся новым коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурашко подчеркнул, что беременные редко заражаются и болеют, но тяжело переносящие коронавирус среди них есть.

«Есть уже и летальные исходы <…>, небольшое количество, единичные случаи, но тем не менее каждая жизнь бесценна», — сказал министр.

Как писал «Рамблер», ранее в Минздраве заявили, что тяжелое течение коронавируса у беременной и отсутствие эффекта от лечения может быть показанием для аборта (в случае беременностей, не достигших 12-й недели).

По данным Минздрава, заражение коронавирусом может спровоцировать преждевременные роды, а также задержку роста плода и выкидыш. Также беременным с коронавирусом и пневмонией чаще делают кесарево сечение из-за развития дистресс-синдрома у плода.

Пока неизвестно, может ли женщина передать коронавирус ребенку во время беременности или родов.