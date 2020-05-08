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В Минздраве рассказали о смертях беременных с коронавирусом 

Мария Иванова и ещё 4 1 час назад
В Минздраве рассказали о смертях беременных с коронавирусом
Фото: ТАСС
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в стране зарегистрировали единичные случаи смертей беременных женщин, рожениц и недавно родивших, заразившихся новым коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Мурашко подчеркнул, что беременные редко заражаются и болеют, но тяжело переносящие коронавирус среди них есть.
«Есть уже и летальные исходы <…>, небольшое количество, единичные случаи, но тем не менее каждая жизнь бесценна», — сказал министр.
Как писал «Рамблер», ранее в Минздраве заявили, что тяжелое течение коронавируса у беременной и отсутствие эффекта от лечения может быть показанием для аборта (в случае беременностей, не достигших 12-й недели).
По данным Минздрава, заражение коронавирусом может спровоцировать преждевременные роды, а также задержку роста плода и выкидыш. Также беременным с коронавирусом и пневмонией чаще делают кесарево сечение из-за развития дистресс-синдрома у плода.
Пока неизвестно, может ли женщина передать коронавирус ребенку во время беременности или родов.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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