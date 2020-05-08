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Решена судьба курортного сезона в Крыму 

Мария Иванова 29 минут назад
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что летом 2020 года на полуострове будет возможен только внутренний туризм. Об этом сообщает ТАСС.
«На мой взгляд, лучше высказать честную позицию, чем давать надежду отельерам. Они будут этот месяц тратить деньги, готовиться, не понимая, что будет», — отметил Аксенов.
Он объяснил, что в Москве и других крупных регионах России режим самоизоляции продлят «с непонятной перспективой».
«Межсубъектовой миграции туристов не будет, это понимают все. Если будут сопутствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию программы внутреннего туризма», — сказал глава региона.
В частности, власти планируют отправить в крымские санатории около 500 тысяч детей и пенсионеров за счет бюджета. Эта мера должна поддержать санаторно-курортный комплекс региона.
Как писал «Рамблер», накануне Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове вряд ли состоится в 2020 году. По его словам, курортная сфера и общепит в Крыму остаются без перспективы открытия в ближайшее время.
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Общество , Видео , Сергей Аксенов , Республика Крым
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