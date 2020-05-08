Решена судьба курортного сезона в Крыму 

«На мой взгляд, лучше высказать честную позицию, чем давать надежду отельерам. Они будут этот месяц тратить деньги, готовиться, не понимая, что будет», — отметил Аксенов.

Он объяснил, что в Москве и других крупных регионах России режим самоизоляции продлят «с непонятной перспективой».

«Межсубъектовой миграции туристов не будет, это понимают все. Если будут сопутствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию программы внутреннего туризма», — сказал глава региона.

В частности, власти планируют отправить в крымские санатории около 500 тысяч детей и пенсионеров за счет бюджета. Эта мера должна поддержать санаторно-курортный комплекс региона.

Как писал «Рамблер», накануне Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове вряд ли состоится в 2020 году. По его словам, курортная сфера и общепит в Крыму остаются без перспективы открытия в ближайшее время.