Названы причины для штрафов во время масочного режима 

Министр московского правительства , глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что с 12 мая в городе будут штрафовать как за отсутствие масок, так и за появление в общественных местах без перчаток. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», — объяснил Данчиков.

Он отметил, что необходимость носить маски и перчатки обусловлена санитарными требованиями и обеспечением безопасности людей.

Данчиков напомнил, что заразиться новым коронавирусом можно воздушно-капельным путем и при контакте с загрязненными поверхностями.

Он уточнил, что штраф за появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте составит четыре тысячи рублей, в такси или общественном транспорте — пять тысяч.

Проверками соблюдения масочного режима в транспорте займутся контролеры.

Как писал «Рамблер», накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, действующие в столице, до 31 мая. С 12 мая к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства. На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты. Также с 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим.

Аналогичный режим будет действовать в Подмосковье.