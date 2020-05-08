Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы причины для штрафов во время масочного режима 

Мария Иванова и ещё 20 2 часа назад
Названы причины для штрафов во время масочного режима
Фото: ТАСС
Министр московского правительства, глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что с 12 мая в городе будут штрафовать как за отсутствие масок, так и за появление в общественных местах без перчаток. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», — объяснил Данчиков.
Он отметил, что необходимость носить маски и перчатки обусловлена санитарными требованиями и обеспечением безопасности людей.
Данчиков напомнил, что заразиться новым коронавирусом можно воздушно-капельным путем и при контакте с загрязненными поверхностями.
Он уточнил, что штраф за появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте составит четыре тысячи рублей, в такси или общественном транспорте — пять тысяч.
Проверками соблюдения масочного режима в транспорте займутся контролеры.
Как писал «Рамблер», накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, действующие в столице, до 31 мая. С 12 мая к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства. На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты. Также с 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим.
Аналогичный режим будет действовать в Подмосковье.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Комментарии 3
Общество , Сергей Собянин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган принял решение по российским С-400
Эрдоган принял решение по российским С-400
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Россиянам назвали условие снятия ограничений
01:16
Россиянам назвали условие снятия ограничений
Общество
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение