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В Минздраве заявили о стабилизации эпидемии в России 

Мария Иванова 1 час назад
В Минздраве заявили о стабилизации эпидемии в России
Фото: ТАСС
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что последние данные о заболеваемости коронавирусом показали стабилизацию ситуации. Об этом сообщает «Интерфакс».
В то же время Брико призвал не спешить с объявлением плато и не «выдавать желаемое за действительное». По его словам, достижение плато будут зависеть о того, как россияне соблюдали режим самоизоляции на майских праздниках.
Брико напомнил, что инкубационный период нового коронавируса может составлять около двух недель. Именно столько нужно подождать, чтобы понять, не ухудшилась ли ситуация за майские праздники.
Как писал «Рамблер», ранее глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин и врач-инфекционист Валерий Безносенко заявили, что ярко выраженного пика заболеваемости в России может так и на наступить.
По их мнению, принятые в стране меры повлияли на ситуацию и сгладили рост кривой заболеваемости.
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Комментарии
Общество , Николай Брико , Минздрав РФ , РАН , Роспотребнадзор
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