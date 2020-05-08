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Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19 

Мария Иванова и ещё 17 1 час назад
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом, но отметил, что ситуация сбалансировалась. Об этом сообщает «Интерфакс».
По мнению министра, термин «плато» не стоит использовать, так как он «успокаивающий». Однако поступление пациентов с коронавирусом и выписка после выздоровления сбалансировались, подчеркнул Мурашко.
Как писал «Рамблер», за последние сутки прирост случаев коронавируса в России составил 10 699, 2805 человек были выписаны. Накануне был зафиксирован прирост в 11 231 человека (2476 выписаны), за день до этого — 10 559 (1462 выписаны), еще днем ранее — 10 102 (1770 выписаны).
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что данные последних дней свидетельствуют о стабилизации ситуации. По его словам, достижение плато будет зависеть о того, как россияне соблюдали режим самоизоляции на майских праздниках.
Комментарии
Общество , Видео , Николай Брико , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РАН
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