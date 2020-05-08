Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19 

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом, но отметил, что ситуация сбалансировалась. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению министра, термин «плато» не стоит использовать, так как он «успокаивающий». Однако поступление пациентов с коронавирусом и выписка после выздоровления сбалансировались, подчеркнул Мурашко.

Как писал «Рамблер», за последние сутки прирост случаев коронавируса в России составил 10 699, 2805 человек были выписаны. Накануне был зафиксирован прирост в 11 231 человека (2476 выписаны), за день до этого — 10 559 (1462 выписаны), еще днем ранее — 10 102 (1770 выписаны).