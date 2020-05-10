В российском городе нарушили режим самоизоляции

Новосибирске десятки местных жителей провели накануне акцию «Бессмертный полк», невзирая на режим самоизоляции. Об этом сообщило издание VN.RU.

Люди вышли на площадь Ленина с фотографиями ветеранов. Они скандировали «Мы — народ-победитель», а затем вместе исполнили «Катюшу». Большинство было без масок.

Полицейские сопровождали участников шествия, но не мешали им.

Неофициальная акция совпала по времени с авиационным парадом над площадью Ленина в День Победы.

Из-за пандемии в нынешнем году акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-режиме. На участие подано около 3 млн заявок со всего мира. Трансляцию можно будет посмотреть в интернете и по ТВ.