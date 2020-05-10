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В российском городе провели «Бессмертный полк» вопреки самоизоляции 

Майк Габриелян и ещё 4 17 минут назад
В российском городе нарушили режим самоизоляции
Фото: ТАСС
В Новосибирске десятки местных жителей провели накануне акцию «Бессмертный полк», невзирая на режим самоизоляции. Об этом сообщило издание VN.RU.
Люди вышли на площадь Ленина с фотографиями ветеранов. Они скандировали «Мы — народ-победитель», а затем вместе исполнили «Катюшу». Большинство было без масок.
Полицейские сопровождали участников шествия, но не мешали им.
Неофициальная акция совпала по времени с авиационным парадом над площадью Ленина в День Победы.
Из-за пандемии в нынешнем году акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн-режиме. На участие подано около 3 млн заявок со всего мира. Трансляцию можно будет посмотреть в интернете и по ТВ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сети появились кадры с Владимиром Путиным, наблюдающим за авиапарадом в Москве.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Общество , День Победы , Самоизоляция , Владимир Путин , Новосибирск
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