В России умерли 98 человек с коронавирусом за сутки 

За последние сутки в России умерли 98 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 1723. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За прошлые сутки в стране умерли 88 заразившихся коронавирусом, днем ранее — 86 пациентов.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, низкая смертность таких пациентов в стране объясняется тем, что власти вовремя изолировали пожилых людей, наиболее уязвимых для коронавируса.

Глава Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин считает, что избежать большого числа смертей удалось благодаря раннему выявлению и лечению.

Как писал «Рамблер», за все время наблюдения в стране зарегистрировали 187 859 человек с коронавирусом, 26 608 из них выздоровели.

За последние сутки прирост случаев коронавируса в России составил 10 699. Накануне был зафиксирован прирост в 11 231 человека, за день до этого — 10 559, еще днем ранее — 10 102.