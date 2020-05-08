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В России умерли 98 человек с коронавирусом за сутки 

Мария Иванова 46 минут назад
В России умерли 98 человек с коронавирусом за сутки
Фото: ТАСС
За последние сутки в России умерли 98 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 1723. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За прошлые сутки в стране умерли 88 заразившихся коронавирусом, днем ранее — 86 пациентов.
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, низкая смертность таких пациентов в стране объясняется тем, что власти вовремя изолировали пожилых людей, наиболее уязвимых для коронавируса.
Глава Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин считает, что избежать большого числа смертей удалось благодаря раннему выявлению и лечению.
Как писал «Рамблер», за все время наблюдения в стране зарегистрировали 187 859 человек с коронавирусом, 26 608 из них выздоровели.
За последние сутки прирост случаев коронавируса в России составил 10 699. Накануне был зафиксирован прирост в 11 231 человека, за день до этого — 10 559, еще днем ранее — 10 102.
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Общество , Роспотребнадзор
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