Врачи: коронавирус перестает быть опасен при +30 

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что новый коронавирус практически полностью теряет свою инфекционную активность при температурах от плюс 30 градусов Цельсия. Об этом сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф.

В Роспотребнадзоре отметили, что полностью коронавирус дезактивируется при температуре в 70 градусов по Цельсию. Низкий уровень влажности и солнечные лучи способствуют гибели вируса.

Как писал «Рамблер», ранее французские ученые из Университета Экс-Марсель предположили, что новый коронавирус может выдержать длительное воздействие высоких температур.

Исследователи заразили клетки почки африканской зеленой мартышки штаммом, выделенным от пациента из Берлина. Клетки загружали в пробирки, представляющие два разных типа среды: одну «чистую», а другую «грязную» с белками животного происхождения для имитации биологического загрязнения в реальных образцах, таких как мазок из полости рта.

По словам ученых, процесс нагревания привел к явному снижению инфекционности, но заражение все еще оставалось возможным. Однако нагревание образцов до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут делало вирус полностью неактивным.