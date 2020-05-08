Число случаев коронавируса в России превысило 187 тысяч 

К утру 8 мая в России выявили 187 859 случаев коронавируса, 26 608 человек уже выздоровели, 1723 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 159 528.

Россия находится на пятом месте в мире по количеству выявленных за все время людей с коронавирусом ( данные университета Джонса Хопкинса).

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в стране выявили 10 699 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 11 231 человека, за день до этого — 10 559, еще днем ранее — 10 102.

Лидерами по общему количеству пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (98 522 человека выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565).