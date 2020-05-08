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Названы возрастные группы риска для коронавируса 

Мария Иванова и ещё 35 48 минут назад
Названы возрастные группы риска для коронавируса
Фото: ТАСС
Более 80 процентов москвичей, у которых коронавирус подтвердился за последние сутки, младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в городе выявили 5846 новых случаев коронавируса. За все время в Москве зарегистрировали 98 522 пациентов, 10 259 из них выздоровели, 956 скончались.
По данным врачей, 45,6 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 6,3 процента — дети. Около 33 процентов прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 9,6 процента — от 66 до 79 лет, 5,5 процентов — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», ранее в Роспотребнадзоре заявили, что около 80 процентов всех заразившихся коронавирусом в стране — люди младше 60 лет, пять процентов — дети. Только 15 процентов зараженных старше 60 лет.
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Общество , Роспотребнадзор
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