В РФ снизилось число новых случаев COVID-19

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 699, до 187 859 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Накануне был зафиксирован прирост в 11 231 человека. За день до этого — 10 559, еще днем ранее — 10 102.

У 48,9 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

За последние сутки после выздоровления выписали еще 2805 человек, 98 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 26 608 пациентов, 1723 человека скончались.

Новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах. Лидерами по выявленным случаям стали: Москва (5846), Московская область (918), Санкт-Петербург (375), Нижегородская область (276), Свердловская область (155), Краснодарский край (99), Дагестан (96), Северная Осетия (94), Ленинградская область (91), Тульская область (90).

Менее 90 человек с коронавирусом прибавилось в следующих регионах: Башкирия (89), Тамбовская область (85), Татарстан (83), Кабардино-Балкария (81), Волгоградская область (80), Ростовская область (80), Рязанская область (79), Калужская область (78), Ульяновская область (76), Саратовская область (74), Новосибирская область (73), Брянская область (72), Курская область (71), Чувашия (68), Самарская область (59), по 58 — Ивановская, Орловская, Ярославская области, по 56 — Смоленская область и Ставропольский край, Якутия (52), Мурманская область (50).

Менее 50 новых пациентов: по 49 — Липецкая и Оренбургская области, Владимирская область (45), Пензенская область (43), Челябинская область (42), Ингушетия (41), Астраханская область (40), Хабаровский край (40), Белгородская область (39), Калининградская область (38), Мордовия (37), Ямало-Ненецкий АО (36), Приморский край (36), Воронежская область (35), по 32 — Кировская область и Ханты-Мансийский, по 31 — Чечня, Марий Эл, Красноярский край, Псковская область (27), Калмыкия (26), Тюменская область (24), Костромская область (22), Пермский край (20).

Менее 20 новых пациентов: по 19 — Новгородская область и Бурятия, по 18 — Архангельская и Иркутская области, Алтайский край (16), по 15 -Тверская область, Карачаево-Черкессия, Хакасия и Омская область, Томская область (14), Карелия (13), Вологодская область (12), по 11 — Коми, Амурская область, Еврейская АО, по 8 — Забайкальский край, Магаданская область, Крым и Севастополь, по 6 — Адыгея и Кемеровская область, Курганская область (4), Камчатский край (3), Ненецкий АО (1), Удмуртия (1), Республика Алтай (1), Республика Тыва — (1).

Как писал «Рамблер», ранее глава НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , академик РАН Василий Акимкин и врач-инфекционист Валерий Безносенко заявили, что ярко выраженного пика заболеваемости в России может так и на наступить.

По их мнению, принятые в стране меры повлияли на ситуацию и сгладили рост кривой заболеваемости.